Экспорт украинского зерна сократился почти на 27% по сравнению с прошлым годом
15:00 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт украинского зерна с начала маркетингового года (июль 2023 — июнь 2024) по состоянию на 4 декабря сократился на 26,7% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого маркетингового года. Об этом сообщает сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2023/2024 маркетингового года по состоянию на 4 декабря составляют 13 млн 402 тыс. тонн, что на 26,7%, или на 4 млн 874 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что экспортировано уже 5 млн 925 тыс. тонн пшеницы, 876 тыс. тонн ячменя, 900 тонн ржи и 6 млн 467 тыс. тонн кукурузы, а экспорт пшеничной муки и муки из других культур снизился на 11%, или на 6,5 тыс. тонн, до 50,4 тыс. тонн.
В прошлом маркетинговом году (июль 2022 — июнь 2023) Украина экспортировала 49 млн тонн зерна, превысив показатель предыдущего года на 1,3%.
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