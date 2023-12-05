Экспорт украинского зерна сократился почти на 27% по сравнению с прошлым годом

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт украинского зерна с начала маркетингового года (июль 2023 — июнь 2024) по состоянию на 4 декабря сократился на 26,7% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого маркетингового года. Об этом сообщает сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2023/2024 маркетингового года по состоянию на 4 декабря составляют 13 млн 402 тыс. тонн, что на 26,7%, или на 4 млн 874 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что экспортировано уже 5 млн 925 тыс. тонн пшеницы, 876 тыс. тонн ячменя, 900 тонн ржи и 6 млн 467 тыс. тонн кукурузы, а экспорт пшеничной муки и муки из других культур снизился на 11%, или на 6,5 тыс. тонн, до 50,4 тыс. тонн.

В прошлом маркетинговом году (июль 2022 — июнь 2023) Украина экспортировала 49 млн тонн зерна, превысив показатель предыдущего года на 1,3%.