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Подразделения ВДВ «Ланцетами» уничтожили две РЛС и станцию связи на правом берегу Днепра

09:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили при помощи «Ланцетов» две радиолокационные станции и мобильную станцию связи Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра. Для ее уничтожения командованием одного из соединений ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ было принято решение задействовать барражирующий боеприпас „Ланцет“, запуск которого выполнил один из расчетов беспилотной авиации „крылатой пехоты“. Профессионально и грамотно управляя „Ланцетом“, оператор беспилотника прямым попаданием вывел из строя РЛС противника», — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что в дальнейшем разведчики ВДВ выявили РЛС П-18 на боевой позиции и мобильную станцию связи ВСУ, которые также вывели из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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