РВСН поставят на дежурство полк в Ужуре с ракетным комплексом «Сармат»
10:00 16.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ближайших планах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — постановка на боевое дежурство полка в Ужуре (Красноярский край) с новым ракетным комплексом «Сармат». Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
«В ближайших планах — постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом „Сармат“, — уточнил он в интервью „Красной Звезде“ в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН.
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