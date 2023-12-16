РВСН поставят на дежурство полк в Ужуре с ракетным комплексом «Сармат»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ближайших планах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — постановка на боевое дежурство полка в Ужуре (Красноярский край) с новым ракетным комплексом «Сармат». Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В ближайших планах — постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом „Сармат“, — уточнил он в интервью „Красной Звезде“ в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН.