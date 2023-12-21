В аппарате бизнес-омбудсмена подготовлен доклад по регламентации работы мигрантов в РФ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей подготовит доклад с предложениями по работе специального ведомства, регулирующего пребывание трудовых мигрантов, и представит его главе государства Владимиру Путину. Об этом бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил журналистам на площадке бизнес-форума «Деловое собрание Юга».

«Есть целый ряд предложений, которые мы сформулируем президенту РФ в отдельном докладе, мы сегодня приняли такое решение. Будем доказывать, что, если они будут приняты, будут сбалансированы рост трудовых ресурсов, повышение производительности труда, снижение налогов на труд, что мы считаем очень важным, и соответственно, экономика будет расти теми темпами, потенциал к которым у нас в стране есть, а соответственно, будет улучшаться жизнь наших людей», — сказал Титов.



Он отметил, что в задачи специального ведомства, которое будет регулировать пребывание мигрантов, необходимо будет включить экономический аспект их привлечения, а также образование приезжих. «Трудовые ресурсы однозначно нужны, мы своими силам не справимся: у нас демографическая яма, все убывает количество российских работников из экономики, их нужно кем-то замещать, если мы хотим расти теми же темпами, которыми мы росли раньше», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.