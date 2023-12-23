Израильтяне взяли штурмом город Иерихон на Западном берегу Иордана

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля взяла штурмом город Иерихон и лагеря для беженцев Айн-Султан и Акабат-Джабр на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, в ходе рейда израильской армии в городе произошла перестрелка. Военнослужащие ЦАХАЛ применили также светошумовые гранаты. Сообщений о пострадавших не поступало.