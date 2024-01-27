Каждый открытый мемориал — доказательство геноцида советского народа — Лукашенко

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что каждый открытый памятник — свидетель, обвинитель и судья, доказательство геноцида советского народа.

«Каждый такой памятник — свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник — неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня», — подчеркнул Лукашенко на церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, память о жертвах той войны, о героизме отцов и дедов сегодня многим мешает жить, и прежде всего — идейным приспешникам убийц и предателей. «Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине, — сказал Лукашенко. — Полные безумцы».