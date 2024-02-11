Польские фермеры собираются блокировать еще два КПП на границе с Украиной

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ольские фермеры намереваются с завтрашнего дня заблокировать движение грузового автотранспорта через еще два КПП на границе с Украиной, а именно «Угринов — Долгобычев» и «Зосин — Устилуг». Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.

«С завтрашнего дня участники акции анонсировали, что они также будут блокировать направления к пунктам пропуска „Устилуг“ и „Угринов“, ориентировочно в 10 часов (11 мск — прим. ТАСС) могут начаться эти действия», — сказал он.

Кроме того, по словам Демченко в настоящий момент в очередях перед КПП на въезд на Украину скопилось более 1 300 грузовиков. Заблокированными остаются пропускные пункты «Ягодин — Дорогуск» и «Рава-Русская — Хребене». Движение через КПП «Медыка — Шегини» было разблокировано накануне, о чем сообщало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.