Польские фермеры собираются блокировать еще два КПП на границе с Украиной
13:40 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ольские фермеры намереваются с завтрашнего дня заблокировать движение грузового автотранспорта через еще два КПП на границе с Украиной, а именно «Угринов — Долгобычев» и «Зосин — Устилуг». Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
«С завтрашнего дня участники акции анонсировали, что они также будут блокировать направления к пунктам пропуска „Устилуг“ и „Угринов“, ориентировочно в 10 часов (11 мск — прим. ТАСС) могут начаться эти действия», — сказал он.
Кроме того, по словам Демченко в настоящий момент в очередях перед КПП на въезд на Украину скопилось более 1 300 грузовиков. Заблокированными остаются пропускные пункты «Ягодин — Дорогуск» и «Рава-Русская — Хребене». Движение через КПП «Медыка — Шегини» было разблокировано накануне, о чем сообщало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать