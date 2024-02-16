0
0
122
НОВОСТИ

Неоколониализм Запада — главная причина нестабильности Африки, заявил президент ЦАР

13:20 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неоколониальные практики Запада представляют собой одну из главных причин нестабильности и экономической отсталости стран африканского континента. Об этом заявил президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на открытии форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

«Сегодня не существует колоний официально, не существует колониальных держав. Да, действительно, мир изменился, но колониализм также изменил свою стратегию и свой образ, появился неоколониализм. Это одна из самых главных причин нестабильности и экономической отсталости африканских стран», — сказал он.

Президент подчеркнул, что большая часть развивающихся стран и ЦАР в частности «сталкиваются с проявлениями западного неоколониализма». В этой связи глава государства указал на необходимость «разбить оковы неоколониализма в мире, пришло время покончить с этой идеологией».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 16.02.2024
Оппозиция ведет на Западе переговоры о присоединении к Белоруссии земель РФ — Лукашенко
0
36
13:45 16.02.2024
Стартовал второй этап продаж квартир в СберСити в Рублево-Архангельском
0
62
13:32 16.02.2024
Реальные зарплаты в РФ выросли на треть за шесть лет — Котяков
0
92
13:05 16.02.2024
Задержанные в Белоруссии украинцы планировали диверсии в том числе в РФ — Лукашенко
0
144
13:00 16.02.2024
США переносит бремя неоколониальной политики на своих сателлитов — Медведев
0
153
12:32 16.02.2024
Отступая из ряда районов Авдеевки, ВСУ обстреливали дома с мирными жителями — беженец
0
189
12:20 16.02.2024
Сбросы загрязненных стоков в Волгу за пять лет удалось сократить почти в 2 раза
0
179
12:05 16.02.2024
Эквадор не может найти рынок, чтобы сбыть предназначавшиеся для РФ бананы — СМИ
0
241
12:00 16.02.2024
«Порядок, основанный на правилах» — не международный акт, а им все время тыкают — Медведев
0
225
11:32 16.02.2024
На украинско-польской границе скопилась очередь из более 3 тыс. фур
0
232

Возврат к списку