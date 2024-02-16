Неоколониализм Запада — главная причина нестабильности Африки, заявил президент ЦАР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неоколониальные практики Запада представляют собой одну из главных причин нестабильности и экономической отсталости стран африканского континента. Об этом заявил президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на открытии форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

«Сегодня не существует колоний официально, не существует колониальных держав. Да, действительно, мир изменился, но колониализм также изменил свою стратегию и свой образ, появился неоколониализм. Это одна из самых главных причин нестабильности и экономической отсталости африканских стран», — сказал он.

Президент подчеркнул, что большая часть развивающихся стран и ЦАР в частности «сталкиваются с проявлениями западного неоколониализма». В этой связи глава государства указал на необходимость «разбить оковы неоколониализма в мире, пришло время покончить с этой идеологией».