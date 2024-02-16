Оппозиция ведет на Западе переговоры о присоединении к Белоруссии земель РФ — Лукашенко
14:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция ведет переговоры на Западе о присоединении к республике западных территорий России в случае неудачного завершения специальной военной операции на Украине.
«Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусы беглые, в отношении Беларуси, что касается поражения России в войне с Украиной», — цитирует его агентство БелТА.
При этом Лукашенко привел выдержку из переговоров оппозиции за рубежом с отдельными лицами на Западе: «Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России». «Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей», — сказал глава государства. «А Западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше», — отметил он.
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