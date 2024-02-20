РФ не сомневается, что Запад поставит Украине ракеты большей дальности — Гаврилов
15:32 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не сомневается, что западные страны поставят Украине ракеты большей дальности. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Я даже не сомневаюсь, что их (ракеты большей дальности — прим. ТАСС) поставят», — сказал он.
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