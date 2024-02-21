Министр нефти Ирана обвинил Израиль в диверсии на газопроводе

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи обвинил Израиль в диверсии с целью выведения из строя основного газопровода страны 14 февраля. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По словам министра, в результате «израильского заговора были повреждены лишь несколько ответвлений газопровода», «цели диверсии достичь не удалось».