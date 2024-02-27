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НОВОСТИ

Силы ПВО РФ за ночь сбили два БПЛА над Брянской областью и один над Белгородской

09:00 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских БПЛА над Брянской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

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