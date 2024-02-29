Команда СберСервиса по робототехнике Daddy Bots взяла серебро на «Играх будущего»

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Команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга – подопечные компании СберСервис – приняла участие в суперфинале чемпионата «Битва роботов», который проходил 25-27 февраля в Казани в рамках международного фиджитал-тунира «Игры будущего».

За 3 дня напряженных боев Daddy Bots встретились со множеством сильных и опытных соперников, демонстрируя высокий уровень управления роботом и яркую игру. В финальной схватке их робот «Папочка» столкнулся с Godspeed, робобойцом индийской команды DS Robotics. Сражение было напряженным, в какой-то момент оружие обоих соперников вышло из строя, но команды не сдавались. За 25 секунд до конца боя «Папочка» загорелся, что не помешало ему вести борьбу до последнего. По совокупности нанесенного урона, агрессивности и мастерству управления победа была присуждена индийской команде.

«Будем честны, нам немного не хватило опыта и времени между боями чуть-чуть подготовиться. А команда из Индии – очень опытная, у них великолепный робот. Тем не менее, я считаю, что финал был максимально эффектный, огненный во всех смыслах, – прокомментировал капитан команды Daddy Bots Артем Юмашев. – Мы надеемся, что смогли вдохновить многих ребят и девчонок на изучение инженерных наук, и может быть уже в новом сезоне «Битвы роботов» мы увидим появление на ринге новых звезд». К слову, по признанию организаторов, «Битва роботов» была признана самым зрелищным видом состязаний на «Играх будущего».

«Мы очень гордимся ребятами из Daddy Bots и тем, что стали частью их успеха. Энтузиазм команды и технологическая экспертиза СберСервиса позволили создать одного из сильнейших роботов чемпионата – «Папочка» буквально за полгода из ниоткуда ворвался в высшую лигу и собрал армию фанатов. Мы верим, что наша история вдохновит юных робототехников, а мы с удовольствием поделимся с ними знаниями», – отметил Алексей Евтушенко, генеральный директор компании СберСервис.