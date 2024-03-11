РФ сможет поддерживать масштабы текущего военного производства не менее двух лет — WSJ
11:20 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия может поддерживать нынешний темп оборонного производства от двух до пяти лет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя НАТО высокого ранга.
Издание также ссылается на данные военных разведок двух европейских стран, согласно которым Россия может произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет». В эстонской военной разведке, в частности, считают, что объем производства артиллерийских снарядов в РФ превышает совокупный объем производства таких боеприпасов в США и Евросоюзе.
По оценке газеты, именно значительный объем артиллерийских боеприпасов в распоряжении РФ стал «решающим фактором» при взятии российскими войсками Авдеевки в феврале.
Шведский военный эксперт Оскар Йонссон сказал журналистам газеты, что Россия «довольно впечатляюще» увеличила производство во многих оборонных отраслях.
НОВОСТИ
- 12:20 11.03.2024
- В военной разведке Украины утверждают, что идет подготовка «серьезной операции в Крыму»
- 12:05 11.03.2024
- Уровень безработицы в РФ снизился на 20% за последние шесть лет — Голикова
- 12:00 11.03.2024
- На ремонт портовой инфраструктуры Украины может уйти больше года — министр
- 11:56 11.03.2024
- Ключ расшифровывания электронного голосования в Москве разделят 14 марта
- 11:42 11.03.2024
- Сбер предложил бизнес-клиентам единое окно для управления продажами на разных маркетплейсах
- 11:32 11.03.2024
- Заявления экс-премьера Бабиша могут представлять угрозу нацбезопасности — глава МИД Чехии
- 11:05 11.03.2024
- Стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув $71 тыс.
- 11:00 11.03.2024
- Объект инфраструктуры поврежден в Харькове
- 10:32 11.03.2024
- Россия впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений, заявили в SIPRI
- 10:20 11.03.2024
- Трамп пообещал перестать финансировать Украину в случае избрания президентом - Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать