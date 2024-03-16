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Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с РФ — Песков

20:30 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксенову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, занимавшим посты мэра Севастополя Алексею Чалому и полпреда президента в Крымской федеральном округе Олегу Белавенцеву и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чаловым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — сказал Песков.

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