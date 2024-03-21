14:10

Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации. Об этом СЕО Cloud.ru Евгений Колбин рассказал на конференции про облачные технологии GoCloud.

«Пользователям уже доступен базовый набор сервисов, на очереди другие востребованные возможности: Managed DocumentDB, Managed PostgreSQL, Trino, Metastore, Bare Metal и др., – отметил Евгений Колбин. – Cloud.ru Evolution может стать незаменимым инструментом для тех, кому необходимо надежное, безопасное и технологичное решение, которое позволит эффективно управлять данными и приложениями в облаке. Это управляемая платформа, гарантирующая удобство использования клиентам, которым важна гибкость и масштабируемость вне зависимости от нагрузки».

Cloud.ru Evolution ориентирована как на IT-специалистов, так и на корпоративных клиентов. Пользователям платформы уже доступны следующие сервисы:

– Evolution Compute – широкий набор конфигураций виртуальных машин;

– Evolution Object Storage – пространство для хранения данных любого типа и объема;

– Evolution Container Apps – облачный сервис запуска контейнерных приложений в облаке;

– Evolution Artifact Registry – приватный репозиторий для хранения OCI-артефактов: Docker-образов и Helm-чартов;

– Evolution Load Balancer – сервис для распределения трафика между виртуальными машинами и обеспечения непрерывной работы высоконагруженных сервисов;

– Evolution Managed Kubernetes – сервис для работы с контейнерными приложениями с помощью Kubernetes.

Кроме того, пользователи Cloud.ru Evolution могут подключить сервисы для разработки и тестирования по модели free tier – объемом ресурсов, за который не надо платить:

– виртуальная машина в конфигурации 2vCPU, 4 ГБ RAM и диском SSD NVMe на 30 ГБ;

– объектное хранилище на 5 ГБ, 10 000 операций PUT, POST и 100 000 операций GET, HEAD.