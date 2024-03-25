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Правительство Молдавии назвало кадры удара по вертолету в Тирасполе фальшивыми

12:20 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии считает кадры удара по военному вертолету в Тирасполе, которые распространили телеканалы Приднестровья, фальшивыми. Об этом сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции в правительстве Молдавии по итогам анализа видеоматериалов из СМИ.

«Распространенные материалы содержат явные элементы видеомонтажа, что свидетельствует о том, что пожар на вертолете был вызван не дроном, фигурирующим на кадрах, а другими факторами. Инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержания напряженности в обществе по обе стороны Днестра», — утверждается в сообщении.

В нем также содержится обвинение в адрес России, которая, по мнению Кишинева, якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в Молдавии. «В предстоящий период Российская Федерация планирует еще больше подобных действий по периметру Приднестровского региона», — говорится в сообщении.

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