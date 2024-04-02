Учения с силами теробороны проходят в Гомельской и Гродненской областях Белоруссии
09:32 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командно-штабные учения с силами территориальной обороны начались в Рогачевском и Кормянском районах Гомельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Как отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства, в ходе учений планируется отработать вопросы «охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения». Также предстоит оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, совершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны, проинформировали в Минобороны.
В Минобороны Белоруссии уточнили, что учения с силами территориальной обороны в Гомельской и Гродненской областях завершатся 4 апреля.
НОВОСТИ
- 09:20 02.04.2024
- ХАМАС и посредники отклонили предложение о размещении в Газе международного контингента
- 09:05 02.04.2024
- Около 8 тыс. белгородских детей уехали в другие регионы РФ из-за обстрелов
- 09:00 02.04.2024
- Беспилотники впервые атаковали предприятия на территории Татарстана
- 22:40 01.04.2024
- Силы ПВО РФ перехватили шесть украинских дронов над Черным морем
- 22:00 01.04.2024
- В Кривом Роге дважды за сутки поражен аэродром с самолетами ВСУ — подполье
- 21:20 01.04.2024
- Парламент Израиля утвердил закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в стране
- 20:40 01.04.2024
- Три человека оказались под завалами после взрыва на шахте в Свердловской области
- 20:00 01.04.2024
- Иранский генерал погиб при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске — Reuters
- 19:20 01.04.2024
- США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму по ситуации в «Крокусе» — СВР
- 18:40 01.04.2024
- Углубление отношений Армении с Западом не направлено против РФ — партия Пашиняна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать