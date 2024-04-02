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Учения с силами теробороны проходят в Гомельской и Гродненской областях Белоруссии

09:32 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командно-штабные учения с силами территориальной обороны начались в Рогачевском и Кормянском районах Гомельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Как отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства, в ходе учений планируется отработать вопросы «охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения». Также предстоит оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, совершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны, проинформировали в Минобороны.

В Минобороны Белоруссии уточнили, что учения с силами территориальной обороны в Гомельской и Гродненской областях завершатся 4 апреля.

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