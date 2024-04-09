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НОВОСТИ

Население Мариуполя превысило 250 тыс. человек — власти

14:32 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность населения Мариуполя превысила 250 тысяч человек сообщили ТАСС в администрации города.

«Люди продолжают возвращаться в Мариуполь. Сейчас численность населения составляет чуть более 250 тысяч человек», — сообщили в администрации.

Там уточнили, что до февраля 2022 года численность населения Мариуполя составляла 500 тысяч человек. Сразу после завершения боевых действий — около 180 тысяч жителей.

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