Население Мариуполя превысило 250 тыс. человек — власти

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность населения Мариуполя превысила 250 тысяч человек сообщили ТАСС в администрации города.

«Люди продолжают возвращаться в Мариуполь. Сейчас численность населения составляет чуть более 250 тысяч человек», — сообщили в администрации.

Там уточнили, что до февраля 2022 года численность населения Мариуполя составляла 500 тысяч человек. Сразу после завершения боевых действий — около 180 тысяч жителей.