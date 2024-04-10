Росстат привел данные по инфляции за март, 2024
19:15 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России в марте 2024 года ускорилась до 7,72% против 7,69% в феврале 2024 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,39%, следует из данных Росстата.
По данным статистики, продовольственные товары в марте подорожали на 0,17% по сравнению с февралем, в годовом выражении подорожание составило 8,12%. Непродовольственные товары подорожали на 0,27% в месячном выражении и на 6,73% по сравнению с мартом 2023 года. Стоимость услуг выросла на 0,83% к февралю 2024 года и на 8,3% в годовом выражении.
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