Росстат привел данные по инфляции за март, 2024

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в марте 2024 года ускорилась до 7,72% против 7,69% в феврале 2024 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,39%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в марте подорожали на 0,17% по сравнению с февралем, в годовом выражении подорожание составило 8,12%. Непродовольственные товары подорожали на 0,27% в месячном выражении и на 6,73% по сравнению с мартом 2023 года. Стоимость услуг выросла на 0,83% к февралю 2024 года и на 8,3% в годовом выражении.