Индия является мировым лидером по численности населения -данные ООН
18:45 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия лидирует в мире по численности населения, которое сейчас оценивается в 1,442 млрд человек. На втором месте Китай с 1,425 млрд жителей, сообщил в своем докладе Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA).
Рост индийского населения фонд связывает с улучшением социально-экономической ситуации в стране и снижением уровня материнской смертности. По оценкам UNFPA, в 1990 г. на Индию приходилось 26% случаев материнской смертности в мире, а к 2020 г. этот показатель снизился до 8%. Исследователи объясняют такой прогресс «улучшением доступа к качественным услугам по охране материнского здоровья».
Согласно информации в докладе, 26% населения Индии в настоящее время составляет молодежь в возрасте 10-24 лет, при этом ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, родившихся в 2023 году, оценивается в 71 год, а для женщин — 74 года.
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