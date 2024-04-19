Сбербанк и СТК представили разработки в сфере безопасности на выставке Securika Moscow 2024

11:02

Сбербанк и ООО «СТК» приняли участие в ежегодной международной выставке Securika Moscow 2024, посвященной техническим средствам охраны и оборудованию для обеспечения безопасности.

На выставочном стенде были продемонстрированы совместные продукты и сервисы СТК и банка в области физической и экономической безопасности.

Интерес посетителей привлекла комплексная платформа «Цифровое предприятие», разворачиваемая в офисе или производстве под индивидуальные потребности клиента. «Цифровое предприятие» объединяет необходимые для анализа деятельности показатели с помощью видеоаналитики, телеметрии, автотелематики и энергомененджмента.

Система видео аналитики, развернутая на стенде, анализирует изображения с видеокамер в режиме реального времени с целью обеспечения безопасности сотрудников предприятия и в офисе, а также автоматизации основных бизнес-процессов. В основе решения технология, которая анализирует видеопоток с помощью компьютерного зрения, распознает и отслеживает маршруты передвижения персонала, детектирует падения и иные резкие телодвижения для предотвращения инцидентов, контролирует производственные процессы, обеспечивает идентификацию автотранспорта и многое другое. На стенде нейросервис подсчитывал общее количество посетителей, время наибольшей посещаемости в течении дня, показывал наиболее интересные и популярные для участников зоны экспозиции. По данным системы стенд за 3 дня посетили более 1800 человек.

Продукт «Комплексное сервисное обслуживание», представленный на стенде компании, впечатлило посетителей своим масштабом – более 13 тыс. объектов обслуживания по всей России, 700+ человек собственный инженерный состав. Полный комплекс выполняемых работ, включающий проектирование, поставку, монтаж оборудования и эксплуатацию, позволяет клиенту получить полную сервисную поддержку в режиме «единого окна» даже для территориально распределенных объектов, а система online-обработки запросов значительно экономит время реагирования на поступающие заявки.

В сфере экономической безопасности на стенде была представлена технология «Цифровой след», которая помогает в режиме реального времени определить, какие персональные данные клиента находятся под угрозой, а также проанализировать благонадежность компании. Также посетители могли оценить удобство и простоту комплексной проверки благонадежности физических и юридических лиц при помощи цифровой платформы «BRIDGE», которая объединяет уже известные на рынке сервисы с собственными разработками. Использование единой платформы значительно повышает качество проведения проверок, сокращает время анализа и снижает совокупные затраты на обеспечение безопасности.