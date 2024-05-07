На сайте президента Украина появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
17:12 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.
«Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины», — говорится в обращении автора петиции к президенту Владимиру Зеленскому. Для рассмотрения прошения главой государства оно должно набрать 25 тыс. голосов. Пока петицию поддержали 25 человек.
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