На сайте президента Украина появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

«Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины», — говорится в обращении автора петиции к президенту Владимиру Зеленскому. Для рассмотрения прошения главой государства оно должно набрать 25 тыс. голосов. Пока петицию поддержали 25 человек.