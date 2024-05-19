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Сообщения о состоянии президента Ирана после жесткой посадки вертолета выглядят противоречиво

17:12 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси в порядке после жесткой посадки его вертолета у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, автомобильный кортеж президента направляется в город Тебриз на северо-западе исламской республики.

В то же время глава МВД Ирана Ахмад Вахиди, комментируя произошедшее, ничего не сообщил о местоположении президента. По его словам, спасательные бригады будут вести поиски на месте происшествия.

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