Сообщения о состоянии президента Ирана после жесткой посадки вертолета выглядят противоречиво

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси в порядке после жесткой посадки его вертолета у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, автомобильный кортеж президента направляется в город Тебриз на северо-западе исламской республики.

В то же время глава МВД Ирана Ахмад Вахиди, комментируя произошедшее, ничего не сообщил о местоположении президента. По его словам, спасательные бригады будут вести поиски на месте происшествия.