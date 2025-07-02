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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 235 военнослужащих

15:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 235 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 175 военнослужащих, «Запад» — до 210 военнослужащих, «Юг» — свыше 165, «Центр» — более 450, «Восток» — до 165, «Днепр» — более 70 военнослужащих.

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