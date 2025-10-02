Главным из вопросов в экономике РФ является дальнейшая диверсификация - Путин

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главной задачей в российской экономике сегодня является ее диверсификация, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

Он отметил, что за годы санкционного давления Запада Россия смогла в значительной степени поменять основных торгово-экономических партнеров, по-новому обустроить логистику для работы с ними, а также выстроить систему расчетов. Однако в сегодняшнем мире этих мер для дальнейшего развития экономики не достаточно, подчеркнул Путин.

«Сейчас мы должны уделить внимание решению других вопросов, и главный из них — это дальнейшая диверсификация нашей экономики», — сказал президент.