Путин рассказал, в каком случае Россия может поддержать план США по Газе
20:45 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова поддержать предложение американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, если оно приведет к созданию двух отдельных государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
«Что касается предложения президента Трампа по Газе. <…> В целом, Россия готова его поддержать, если, конечно, (мы внимательно должны посмотреть на сделанные предложения) это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили. Россия всегда, начиная с 1948 года, а потом и 1974, когда была принята соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН, выступала за создание двух государств — и Израиля, и палестинского государства», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что именно этот шаг является залогом «окончательного решения палестино-израильского конфликта».
