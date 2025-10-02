0
0
151
НОВОСТИ

Кое-кто готовит ядерные испытания. Мы в России это видим, знаем - Путин

22:15 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия видит, что определенные страны готовят ядерные испытания, и зеркально ответит, если их все-таки проведут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем. И если они произойдут, мы сделаем то же самое», — сказал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:05 02.10.2025
Путин: Нам просто не дают рассчитываться в долларах. А что мы должны делать?
0
168
21:50 02.10.2025
Путин: По поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ну это глупость
0
181
21:30 02.10.2025
Главным из вопросов в экономике РФ является дальнейшая диверсификация - Путин
0
208
21:20 02.10.2025
Трамп – «комфортный собеседник», который умеет слушать и слышать - Путин
0
205
21:10 02.10.2025
Захват Францией танкера «в нейтральных водах, без всякого основания» Путин назвал пиратством
0
230
21:00 02.10.2025
Путин об ударах Украины по ЗАЭС: Это опасная игра… Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются
0
233
20:45 02.10.2025
Путин рассказал, в каком случае Россия может поддержать план США по Газе
0
256
20:30 02.10.2025
В отличие от ситуации в ВСУ, дезертиров в российской армии – единицы - Путин
0
255
20:15 02.10.2025
Путин сообщил, какой процент территорий в ЛНР и ДНР еще контролирует ВСУ
0
288
20:00 02.10.2025
Путин: У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ
0
308

Возврат к списку