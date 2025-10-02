Кое-кто готовит ядерные испытания. Мы в России это видим, знаем - Путин

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия видит, что определенные страны готовят ядерные испытания, и зеркально ответит, если их все-таки проведут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем. И если они произойдут, мы сделаем то же самое», — сказал российский лидер.