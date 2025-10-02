Путин об ударах Украины по ЗАЭС: Это опасная игра… Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары украинских боевиков по Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Это опасная игра, и на той стороне люди тоже должны понимать: если они будут с этим играть так опасно, у них есть еще работающие атомные электростанции на их стороне. Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — предостерег российский лидер.