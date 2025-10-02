В отличие от ситуации в ВСУ, дезертиров в российской армии – единицы - Путин
20:30 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дезертиров среди российских военных единицы, в отличие от ситуации в ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
«У нас тоже есть, во время вооруженных конфликтов всегда бывает, есть люди, которые самовольно оставляют часть. Но таких, по сравнению с тем, что там [на Украине] происходит, единицы. Понимаете, единицы. А там — массовый порядок. Вот отсюда проблема», — сказал он.
