В отличие от ситуации в ВСУ, дезертиров в российской армии – единицы - Путин

Дезертиров среди российских военных единицы, в отличие от ситуации в ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«У нас тоже есть, во время вооруженных конфликтов всегда бывает, есть люди, которые самовольно оставляют часть. Но таких, по сравнению с тем, что там [на Украине] происходит, единицы. Понимаете, единицы. А там — массовый порядок. Вот отсюда проблема», — сказал он.