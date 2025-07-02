Авторы проекта «АРТ БЕГМА» получили госнаграды в Кремле

14:37

Семейная пара Георгий Бегма и Анастасия Бегма указом президента России удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В рамках проекта «АРТ БЕГМА» супруги с 2022 года готовят и распространяют видео-произведения с поддержкой специальной военной операции. За время действия проекта они создали более 100 художественных произведений патриотической направленности. Работы художников регулярно публикуют крупные российские и зарубежные интернет-ресурсы.