На Украине предложили ввести институт неграждан для поддерживающих РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил перенять опыт Латвии и Эстонии и внедрить на Украине институт неграждан для лиц, поддерживающих Россию.

В частности, в сообщении на своей странице в соцсети Притула разделил граждан Украины на тех, кто «в окопе» и тех, кто якобы сотрудничает со спецслужбами РФ и «ждет русского мира». «Я считаю, что нам уже давно надо начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина — статусе, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается», — написал он. Притула, настаивая на изучении опыта Латвии и Эстонии, сам же отметил, что «международное право предостерегает от подобных институтов».

Сообщение Притулы на своей странице в той же соцсети опубликовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сопроводив комментарием: «Очень правильно».

В Эстонии и в Латвии имеется категория неграждан. Неграждане не могут работать в органах власти, не могут объединяться в политические организации, не голосуют на парламентских выборах, однако имеют право голоса на муниципальных выборах. У них паспорта серого цвета. Большинство неграждан — русскоязычные жители. Москва неоднократно критиковала институт негражданства.