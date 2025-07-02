На Украине предложили ввести институт неграждан для поддерживающих РФ
13:05 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил перенять опыт Латвии и Эстонии и внедрить на Украине институт неграждан для лиц, поддерживающих Россию.
В частности, в сообщении на своей странице в соцсети Притула разделил граждан Украины на тех, кто «в окопе» и тех, кто якобы сотрудничает со спецслужбами РФ и «ждет русского мира». «Я считаю, что нам уже давно надо начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина — статусе, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается», — написал он. Притула, настаивая на изучении опыта Латвии и Эстонии, сам же отметил, что «международное право предостерегает от подобных институтов».
Сообщение Притулы на своей странице в той же соцсети опубликовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сопроводив комментарием: «Очень правильно».
В Эстонии и в Латвии имеется категория неграждан. Неграждане не могут работать в органах власти, не могут объединяться в политические организации, не голосуют на парламентских выборах, однако имеют право голоса на муниципальных выборах. У них паспорта серого цвета. Большинство неграждан — русскоязычные жители. Москва неоднократно критиковала институт негражданства.
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