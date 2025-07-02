0
0
128
НОВОСТИ

На Украине предложили ввести институт неграждан для поддерживающих РФ

13:05 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил перенять опыт Латвии и Эстонии и внедрить на Украине институт неграждан для лиц, поддерживающих Россию.

В частности, в сообщении на своей странице в соцсети Притула разделил граждан Украины на тех, кто «в окопе» и тех, кто якобы сотрудничает со спецслужбами РФ и «ждет русского мира». «Я считаю, что нам уже давно надо начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина — статусе, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается», — написал он. Притула, настаивая на изучении опыта Латвии и Эстонии, сам же отметил, что «международное право предостерегает от подобных институтов».

Сообщение Притулы на своей странице в той же соцсети опубликовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сопроводив комментарием: «Очень правильно».

В Эстонии и в Латвии имеется категория неграждан. Неграждане не могут работать в органах власти, не могут объединяться в политические организации, не голосуют на парламентских выборах, однако имеют право голоса на муниципальных выборах. У них паспорта серого цвета. Большинство неграждан — русскоязычные жители. Москва неоднократно критиковала институт негражданства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 02.07.2025
Чем меньше оружия поставляют Киеву, тем ближе окончание СВО — Песков
0
73
13:20 02.07.2025
Разговор Путина и Макрона прошел по инициативе Франции — Песков
0
95
13:00 02.07.2025
Необходимо законодательно закрепить цель по доле российских самолетов в 50% — Минпромторг
0
127
12:35 02.07.2025
На курорте «Манжерок» прошли масштабные учения
0
159
12:32 02.07.2025
Россия обошла Украину в рейтинге УЕФА, несмотря на отстранение от еврокубков
0
177
12:30 02.07.2025
Сбер открывает возможность платить улыбкой с 14 лет
0
159
12:20 02.07.2025
Минпромторг считает нужным повысить ответственность за продажу подделок на маркетплейсах
0
176
12:05 02.07.2025
США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине боеприпасы — NYT
0
217
12:00 02.07.2025
Крупные западные компании начали внедрять китайские системы ИИ — WSJ
0
203
11:32 02.07.2025
РФ кратно нарастила объемы выпуска по всем видам вооружений — Алиханов
0
228

Возврат к списку