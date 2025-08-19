0
НОВОСТИ

Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине

17:40 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы попасть в рай после смерти и надеется, что этому поспособствуют его усилия по прекращению конфликта на Украине.

«Я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] прекратилось. Американские солдаты там не гибнут, в основном русские и украинцы, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Если я смогу сделать так, чтобы каждую неделю не убивали по 7 тыс. человек, думаю, будет отлично». Трамп отметил, что надеется попасть в рай, хотя, по его словам, «не очень хорошо справляется» с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах. «Но если я все же смогу попасть в рай, то это [урегулирование конфликта на Украине] будет одной из причин».

Трамп добавил, что ему уже удалось добиться прекращения кровопролития в конфликте Индии с Пакистаном. «Думаю, что я смог спасти много жизней в ситуации с Индией и Пакистаном, они уже собирались [воевать], сбивали самолеты, это могло, вероятно, стать ядерной войной, если бы я это допустил <…>. Я вел переговоры с обеими сторонами и сказал им, что не заключу с ними торговых сделок пока ведутся боевые действия, пока не заключен мир. Я созвонился с ними и добился мира», — указал Трамп.

