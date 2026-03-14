Макрон: Ливан заявил о своей готовности к прямым переговорам с Израилем
14:34 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ливана готовы к прямым переговорам с Израилем, который проводит военную операцию в южной части этой страны, и Франция готова организовать эти переговоры на своей территории. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонных бесед с премьер-министром и спикером парламента Ливана.
«Ливанское правительство заявило о своей готовности к прямым переговорам с Израилем. Израиль должен воспользоваться этой возможностью, чтобы начать переговоры и объявить о прекращении огня, найти долгосрочное решение и дать ливанским властям возможность выполнить свои обязательства в отношении суверенитета Ливана. Франция готова содействовать этим переговорам, приняв их у себя в Париже», — написал президент в соцсети X.
