Макрон: Ливан заявил о своей готовности к прямым переговорам с Израилем

14:34 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ливана готовы к прямым переговорам с Израилем, который проводит военную операцию в южной части этой страны, и Франция готова организовать эти переговоры на своей территории. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонных бесед с премьер-министром и спикером парламента Ливана.

«Ливанское правительство заявило о своей готовности к прямым переговорам с Израилем. Израиль должен воспользоваться этой возможностью, чтобы начать переговоры и объявить о прекращении огня, найти долгосрочное решение и дать ливанским властям возможность выполнить свои обязательства в отношении суверенитета Ливана. Франция готова содействовать этим переговорам, приняв их у себя в Париже», — написал президент в соцсети X.

13:13 14.03.2026
Министр энергетики США распорядился возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии
0
184
12:00 14.03.2026
Визит премьера Израиля в Россию остается в планах – посол Одед Йосеф
0
179
11:15 14.03.2026
ГигаЧат стал экспертом в фешен-индустрии
0
319
09:50 14.03.2026
По приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
0
422
09:20 14.03.2026
Российская нефть мировому рынку сейчас просто необходима - Песков
0
398
09:15 14.03.2026
Морпехи США из Японии отправлены на Ближний Восток, возможно, для захвата иранских островов - эскперт
0
450
09:10 14.03.2026
Температура воздуха в Москве может опуститься с +14С днем до -2С ночью - синоптики
0
394
09:00 14.03.2026
За информацию об иранских руководителях Госдеп США предлагает награду в 10 млн долл
0
425
08:54 14.03.2026
Более 80 показов пройдут в рамках VI Московской недели моды
0
401
21:55 13.03.2026
Премьер-министр Венгрии считает, что сейчас в Европе «царит хаос»
0
898

