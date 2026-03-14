Трамп надеется, что ряд стран, включая КНР, направят свои корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым
18:00 14.03.2026 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что несколько стран направят в Ормузский пролив свои корабли, чтобы обеспечить его безопасность.
"Многие страны, особенно те, на которые повлияла попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным", - написал он в субботу в Truth Social.
По словам Трампа, "будем надеяться, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которые влияет это искусственное ограничение, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы со стороны государства, которое было полностью обезглавлено".
