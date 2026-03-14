Министр энергетики США распорядился возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии

13:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики США Крис Райт распорядился возобновить добычу нефти на месторождениях компании Sable у берегов Калифорнии, воспользовавшись чрезвычайными полномочиями по закону об оборонном производстве.

«Крис Райт предписал компании Sable Offshore Corp. возобновить работу месторождения и системы нефтепроводов Santa Ynez, чтобы снизить риски перебоев поставок, которые могут быть вызваны политикой правительства Калифорнии, сделавшего американские вооруженные силы и регион зависимыми от зарубежной нефти», — сообщила пресс-служба ведомства. Министерство указало, что решение опирается на положения закона об оборонном производстве и указ президента, который позволил министру прибегнуть к нему.