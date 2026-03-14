Визит премьера Израиля в Россию остается в планах – посол Одед Йосеф

12:00 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию в текущем году по-прежнему стоит на повестке дня. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Одед Йосеф в интервью RTVI.

«Конечно», — сказал посол, отвечая на вопрос, остается ли визит по-прежнему на повестке дня в связи с ситуацией вокруг Ирана.

«Если я правильно помню, то я сказал, что считаю одной из своих важнейших задач подготовить визиты израильского руководства, включая, конечно, премьер-министра Нетаньяху, в Россию в течение этого года, и я надеюсь, что это осуществится», — указал дипломат.

НОВОСТИ

14:34 14.03.2026
Макрон: Ливан заявил о своей готовности к прямым переговорам с Израилем
0
20
13:13 14.03.2026
Министр энергетики США распорядился возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии
0
184
11:15 14.03.2026
ГигаЧат стал экспертом в фешен-индустрии
0
319
09:50 14.03.2026
По приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
0
422
09:20 14.03.2026
Российская нефть мировому рынку сейчас просто необходима - Песков
0
398
09:15 14.03.2026
Морпехи США из Японии отправлены на Ближний Восток, возможно, для захвата иранских островов - эскперт
0
450
09:10 14.03.2026
Температура воздуха в Москве может опуститься с +14С днем до -2С ночью - синоптики
0
394
09:00 14.03.2026
За информацию об иранских руководителях Госдеп США предлагает награду в 10 млн долл
0
425
08:54 14.03.2026
Более 80 показов пройдут в рамках VI Московской недели моды
0
401
21:55 13.03.2026
Премьер-министр Венгрии считает, что сейчас в Европе «царит хаос»
0
898

