Визит премьера Израиля в Россию остается в планах – посол Одед Йосеф
12:00 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию в текущем году по-прежнему стоит на повестке дня. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Одед Йосеф в интервью RTVI.
«Конечно», — сказал посол, отвечая на вопрос, остается ли визит по-прежнему на повестке дня в связи с ситуацией вокруг Ирана.
«Если я правильно помню, то я сказал, что считаю одной из своих важнейших задач подготовить визиты израильского руководства, включая, конечно, премьер-министра Нетаньяху, в Россию в течение этого года, и я надеюсь, что это осуществится», — указал дипломат.
НОВОСТИ
- 14:34 14.03.2026
- Макрон: Ливан заявил о своей готовности к прямым переговорам с Израилем
- 13:13 14.03.2026
- Министр энергетики США распорядился возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии
- 11:15 14.03.2026
- ГигаЧат стал экспертом в фешен-индустрии
- 09:50 14.03.2026
- По приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
- 09:20 14.03.2026
- Российская нефть мировому рынку сейчас просто необходима - Песков
- 09:15 14.03.2026
- Морпехи США из Японии отправлены на Ближний Восток, возможно, для захвата иранских островов - эскперт
- 09:10 14.03.2026
- Температура воздуха в Москве может опуститься с +14С днем до -2С ночью - синоптики
- 09:00 14.03.2026
- За информацию об иранских руководителях Госдеп США предлагает награду в 10 млн долл
- 08:54 14.03.2026
- Более 80 показов пройдут в рамках VI Московской недели моды
- 21:55 13.03.2026
- Премьер-министр Венгрии считает, что сейчас в Европе «царит хаос»
