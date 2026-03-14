Визит премьера Израиля в Россию остается в планах – посол Одед Йосеф

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию в текущем году по-прежнему стоит на повестке дня. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Одед Йосеф в интервью RTVI.

«Конечно», — сказал посол, отвечая на вопрос, остается ли визит по-прежнему на повестке дня в связи с ситуацией вокруг Ирана.

«Если я правильно помню, то я сказал, что считаю одной из своих важнейших задач подготовить визиты израильского руководства, включая, конечно, премьер-министра Нетаньяху, в Россию в течение этого года, и я надеюсь, что это осуществится», — указал дипломат.