Пресс-секретарь Белого дома: Американские войска не будут размещены на территории Украины

20:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Американские войска не будут размещены на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.