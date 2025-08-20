Пресс-секретарь Белого дома: Американские войска не будут размещены на территории Украины
20:47 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Американские войска не будут размещены на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.
