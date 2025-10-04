Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по Газе - заявление

09:10 Источник: Интерфакс

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление о готовности к немедленной реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

"В связи с ответом ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников", - говорится в заявлении.

В нем отмечается что Израиль "продолжит работать в полном сотрудничестве с президентом (США - ИФ) и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем, которые соответствуют видению Трампа о прекращении войны".

Первым в плане Трампа стоит требование о немедленном прекращении боевых действий и освобождение заложников в течение 72 часов.

Как обратила внимание The Times of Israel, в заявлении канцелярии не упоминается требовании Трампа о немедленном прекращении военных действий.