Учитель может получить замечание, выговор или увольнение за прием подарка стоимостью свыше 3 тыс руб - ОП РФ

Учителям, принимающим подарки дороже 3 тыс. рублей, могут грозить дисциплинарные взыскания. А если презент «обменивают» на хорошую оценку, это считается взяткой, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Многие родители и ученики в преддверии Дня учителя хотят искренне выразить благодарность учителям за их труд. Однако необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы не подставить учителя, — предупредил эксперт. — За нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности согласно требованиям ст. 192 Трудового кодекса РФ. Так, ему может грозить замечание, выговор или увольнение».