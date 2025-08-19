Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
19:10 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас после экстренного онлайн-саммита сообщества заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией, будет тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжать вводить санкции против Москвы.
На своей странице в соцсети X она выступила с утверждением, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по урегулированию на Украине. По версии Каллас, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться». С этой целью европейцы «будут тренировать ВСУ» и «готовить новые санкции» против РФ, отметила она.
«Новый пакет санкций против России должно быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе», — написала Каллас.
