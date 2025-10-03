0
0
109
НОВОСТИ

Суд Еревана приговорил архиепископа Микаеля к двум годам лишения свободы

21:20 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение приговорить главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля к двум годам лишения свободы. Заседание транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

После публикации вердикта присутствующие в зале суда начали вставать со своих мест и скандировать «позор, позор».

Генеральная прокуратура Армении обвиняла священника в призыве свергнуть конституционный строй. Армянская церковь и все оппозиционные структуры заявили, что обвинение является политическим преследованием, поскольку архиепископ периодически критиковал политику правительства Никола Пашиняна.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 03.10.2025
Гросси заявил, что обсуждает с РФ и Украиной восстановление питания ЗАЭС
0
59
20:40 03.10.2025
БПЛА атаковал торговый центр в Курской области, пострадали два человека
0
213
20:00 03.10.2025
Трех граждан ФРГ задержали в Норвегии за запуск БПЛА у аэропорта — Bild
0
276
19:40 03.10.2025
Правительство Москвы и Сбер подвели итоги Startup Summit Awards
0
258
19:20 03.10.2025
Ядерный арсенал США слишком устарел для противостояния РФ и КНР — аналитик
0
315
19:10 03.10.2025
Собянин: 15 практико-ориентированных обучающих курсов открыли для ветеранов СВО
0
276
18:40 03.10.2025
В Бельгии зафиксировали 15 неопознанных дронов над авиабазой Эльзенборн
0
397
18:36 03.10.2025
Регбийный стадион открылся в парке «Фили»
0
295
18:30 03.10.2025
Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Интеграл»
0
311
18:00 03.10.2025
Путин поздравил российских педагогов с предстоящим Днем учителя
0
337

Возврат к списку