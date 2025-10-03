Суд Еревана приговорил архиепископа Микаеля к двум годам лишения свободы

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение приговорить главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля к двум годам лишения свободы. Заседание транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

После публикации вердикта присутствующие в зале суда начали вставать со своих мест и скандировать «позор, позор».

Генеральная прокуратура Армении обвиняла священника в призыве свергнуть конституционный строй. Армянская церковь и все оппозиционные структуры заявили, что обвинение является политическим преследованием, поскольку архиепископ периодически критиковал политику правительства Никола Пашиняна.