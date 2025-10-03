0
НОВОСТИ

Ядерный арсенал США слишком устарел для противостояния РФ и КНР — аналитик

19:20 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперт аналитического центра Heritage Foundation по вопросам стратегического сдерживания Боб Питерс предупредил, что ядерный арсенал США слишком устаревший и малочисленный, чтобы противостоять России и Китаю. Выводы из доклада аналитика приводит телеканал Fox News.

В докладе отмечается, что арсенал США, насчитывающий около 1 750 развернутых ядерных боеголовок, делает страну уязвимой в эпоху, когда Москва, Пекин и Пхеньян якобы «с головокружительной скоростью наращивают свои арсеналы».

«Новейшая боеголовка, которая у нас есть, была изготовлена в 1989 году, — заявил Питерс телеканалу Fox News. — Размер сил, который у нас есть сейчас… Это была конструкция сил, которая возникла, когда президент [Барак] Обама находился у власти в 2010 году, и предположения состояли в том, что больше не будет реальной конкуренции между США и Россией, а Китай даже не был реальным игроком на ядерном поле».

В докладе озвучено предложение, чтобы к 2050 году Вашингтон расширил свои силы втрое — примерно до 4 625 оперативно развернутых ядерных боеголовок. Речь идет о 3,5 тыс. стратегических боеголовок, размещенных на межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках с баллистическими ракетами и бомбардировщиках, а также о 1 125 нестратегических боеголовках.

В августе специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) подсчитали, что почти все ядерные державы в 2024 году продолжали активно модернизировать свои арсеналы, добавляя более современные системы. Согласно данным SIPRI, по состоянию на январь 2025 года в мире насчитывалась 12 241 боеголовка, 9 614 находились на складах для потенциального использования. 3 912 были установлены на ракетах и самолетах. 2 100 развернутых боеголовок держались в состоянии высокой боевой готовности.

Как уточнялось в докладе международного института, Россия и США вместе обладают примерно 90% всего ядерного оружия (у США 5 177 боеголовок, у РФ 5 459). По оценке SIPRI, в настоящее время у Китая не менее 600 ядерных боеголовок. КНР наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна (с 2023 года примерно на 100 боеголовок в год).

