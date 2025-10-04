0
Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы

00:45 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру, и заявил о необходимости немедленного прекращения бомбардировок Израилем сектора Газа.

«Учитывая заявление, которое только что опубликовал ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывезти заложников, — написал американский лидер в пятницу в соцсети Truth Social. — Прямо сейчас делать это слишком опасно. Мы уже обсуждаем детали, которые нужно проработать. Здесь речь идет не об одной лишь Газе, а о долгожданном мире на Ближнем Востоке».

