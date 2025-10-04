0
Движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на план урегулирования в Газе, предложенный Трампом

00:31 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что передало посредникам свой ответ на план урегулирования конфликта в секторе Газа, подготовленный Дональдом Трампом. В нем радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших.

«ХАМАС согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела [погибших] в соответствии с формулой, изложенной президентом США, и при условии обеспечения подходящей обстановки для обмена», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале движения. Радикалы подчеркнули, что готовы «немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос».

«ХАМАС готов передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов», — говорится в сообщении. Движение отметило, что все палестинские фракции «пришли к консенсусу» относительно необходимости формирования будущего административного органа, который «будет пользоваться поддержкой со стороны арабских и исламских стран».

Палестинское движение ХАМАС готово передать оружие только руководству будущего палестинского государства. С таким заявлением выступил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

«Мы передадим оружие Государству Палестина, и им будет обладать тот, кто будет непосредственно управлять сектором Газа», — привел его слова катарский телеканал Al Jazeera.

