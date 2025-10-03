Правительство Москвы и Сбер подвели итоги Startup Summit Awards

19:40

Фото пресс-службы Сбера

2 октября состоялась церемония награждения технологической премии Startup Summit Awards, объединяющей всех участников рынка инноваций. Премия учреждена правительством Москвы и Сбером и в этом году проводится впервые. Её цель — отметить лучшие практики инновационного развития, вдохновить крупные компании и инвесторов на участие в новых технологических проектах. Церемония была организована в рамках международной конференции Moscow Startup Summit.

«Наша общая цель с правительством Москвы — вдохновить крупные компании и инвесторов поддерживать технологических предпринимателей, – подчеркнул Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Чтобы они не только росли сами, но и раскрывали экономический потенциал регионов, создавали рабочие места, новые продукты и сервисы для людей. Пусть эта премия станет для них новым стартом к ещё более впечатляющим результатам. Отдельно хочу подчеркнуть номинацию «Лучшее решение с искусственным интеллектом». Победителя здесь помогал выбирать GigaChat. Это символично: технологии помогают нам развивать рынок и становятся его полноценными участниками».

На участие в премии претендовали проекты из 79 регионов России. Больше всего заявок подано в номинациях для стартапов — «Лучшее решение с AI» (370), «Взрывной рост» (302), «Молодой основатель» (217). Все победители в категории «Стартапы» получили специальный приз от Московского венчурного фонда в виде грантов на развитие деятельности в размере 1 млн рублей, а также гранты до 3 млн рублей на использование облачных мощностей от Cloud.ru. Для лауреатов в категориях «Инвесторы» и «Медиа» были подготовлены сертификаты на отдых на всесезонном курорте Сбера «Манжерок». СберУниверситет выступил партнёром премии и вручил сертификаты номиналом 1 млн рублей на обучение по образовательным программам для корпораций, регионов и вузов.

В номинации «Лучшая инновация для города» было представлено более 160 технологических решений, которые направлены на формирование комфортной городской среды и повышение качества и доступности основных сервисов для населения. 52 заявки в рамках этой номинации поступили от участников Программы пилотного тестирования инноваций Московского инновационного кластера. Были представлены инновационные решения в области образования, строительства, транспорта, ЖКХ и др.

Каждый третий из заявителей-стартапов подал заявку в номинации «Лучшее решение с искусственным интеллектом». Победителя в ней выбирали с использованием нейросетевой модели GigaChat.

«Мы наблюдаем, как передовые технологии и нестандартные решения преобразуются в коммерчески выгодные предприятия и университетские стартап-студии становятся важным игроком на этом рынке – они оказывают поддержку начинающим предпринимателям, помогают выстраивать диалог с промышленными партнёрами и заказчиками, – отметила Ольга Петрова, замминистра науки и высшего образования РФ. – До конца этого года в России будет создано уже 27 университетских стартап-студии, а к 2030 году — сформирована сеть из 50 студий. Несколько десятков студенческих стартапов уже выросли до уровня малых технологических компаний, и их число будет только расти».