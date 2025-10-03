0
НОВОСТИ

Трех граждан ФРГ задержали в Норвегии за запуск БПЛА у аэропорта — Bild

20:00 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое немецких граждан, предположительно запустивших БПЛА в запрещенной пятикилометровой зоне вокруг аэропорта в норвежском городе Му-и-Рана, задержаны в Норвегии. Об этом сообщила в четверг газета Bild.

По ее информации, задержанным около 20 лет.

Как сообщает норвежское информационное агентство NTB, вскоре все они были освобождены.

