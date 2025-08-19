Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заверил, что американских войск на Украине не будет, пока он остается во главе вашингтонской администрации.

В интервью телеканалу Fox News Трампу был задан вопрос о том, есть ли гарантии того, что американские войска не будут направлены на Украину. «Я могу вас заверить в этом, а я президент», — подчеркнул он.