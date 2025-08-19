0
0
290
НОВОСТИ

Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет

17:00 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заверил, что американских войск на Украине не будет, пока он остается во главе вашингтонской администрации.

В интервью телеканалу Fox News Трампу был задан вопрос о том, есть ли гарантии того, что американские войска не будут направлены на Украину. «Я могу вас заверить в этом, а я президент», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
52
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
136
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
184
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
238
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
251
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
317
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
357
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
321
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
337
15:12 19.08.2025
Австрия должна остановить «санкционное безумие», направленное против России — оппозиция
0
425

Возврат к списку