Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру

18:30 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сожалеет, что Евросоюзу путь к миру на Украине продемонстрировал президент США Дональд Трамп. Об этом глава правительства заявил в видеообращении, выложенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС.

«Выражаю сожаление, что мы в ЕС должны были ждать [появления на политической арене] Дональда Трампа, чтобы он нам продемонстрировал путь, ведущий к миру», — сказал премьер. Он отметил, что переговоры об урегулировании на Украине не продвинутся вперед без обсуждения вопроса о территориальных изменениях.

«Я настроен скептически и по поводу принятия дальнейших санкций против РФ, если переговоры по условиям завершения войны не будут продвигаться так, как мы [ЕС] представляем», — сказал Фицо. Он подчеркнул, что выступает за скорейший мир, поддерживает реализацию планов вступления Украины в ЕС, но против ее принятия в НАТО.

