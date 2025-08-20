Белый дом назвал ответственных от США за координацию подготовки встречи Путина и Зеленского

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса — к организации встречи президента Путина и президента Зеленского, за которой при необходимости последует трехсторонняя встреча президента Путина, президента Зеленского и президента Трампа», — утверждала она.

«Вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф будут продолжать координацию с Россией и Украиной, чтобы это произошло как можно скорее», — добавила Ливитт.