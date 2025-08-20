0
0
610
НОВОСТИ

Белый дом назвал ответственных от США за координацию подготовки встречи Путина и Зеленского

20:50 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса — к организации встречи президента Путина и президента Зеленского, за которой при необходимости последует трехсторонняя встреча президента Путина, президента Зеленского и президента Трампа», — утверждала она.

«Вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф будут продолжать координацию с Россией и Украиной, чтобы это произошло как можно скорее», — добавила Ливитт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:47 19.08.2025
Пресс-секретарь Белого дома: Американские войска не будут размещены на территории Украины
0
560
20:13 19.08.2025
Прямое авиасообщение между Индией и Китаем может быть восстановлено в ближайшее время
0
595
19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
608
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
654
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
640
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
675
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
707
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
728
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
721
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
701

Возврат к списку